Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı
1 saat önce
Çorum'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesine bagli Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
'da yangın: Sarıkavak köyündeki ilk belirlemelere göre 4 ev yandı ÇORUM - Çorum'un İskilip
ilçesine bagli Sarıkavak köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 ev yandı.
Yangının duyulması üzerine İskilip Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip köye sevk edildi. Yangın nedeniyle cevre ilçelerden de takviye ekip istendiği öğrenildi.
Kocaeli'de yanan tekstil fabrikasından acı haber geldi: 5 ölü
Alev alev yanan fabrikada söndürme çalışmaları devam ediyor
Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti!
Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı