Çorum'da yangında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da yangında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da yangında yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadonlu Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan yangını söndürmek isterken vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 71 yaşındaki Mahmut Yalçın, 42 gündür tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yalçın, Oğuzlar ilçesinde toprağa verildi.

Karadonlu Mahallesi'nde Mahmut (71) ve Hacer Yalçın (70) çiftinin yaşadığı tek katlı ahşap evde 13 Ocak'ta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, alevleri söndürmek isterken yaralanan Mahmut Yalçın ile dumandan etkilenen eşi Hacer Yalçın, ambulansla Oğuzlar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hacer Yalçın, tedavisinin ardından taburcu edilmiş eşi Mahmut Yalçın ise ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Hitit Üniversitesi, Erol Olçok, Oğuzlar, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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