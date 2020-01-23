Çorum'da yaralı halde bulunan şahin tedavi edilecek - Son Dakika

Çorum'da jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.

Çorum- İskilip kara yolunda devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, yol kenarında hareketsiz bir kızıl şahin bulunduğunu fark etti.

Araca alınan yaralı şahin, tedavi için Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Burada veteriner hekim tarafından yapılan kontrolde, hayvanda ateşli silah yaralanması bulunmadığı, muhtemelen çarpma neticesi kanadının kırıldığı belirlendi.

Tedavi altına alınan şahinin iyileşmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.