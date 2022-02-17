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Son dakika: Yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı

17.02.2022 17:17

Son dakika haberi: Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlı, kullandığı otomobilinde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada kullanımı yasaklı 570 sildenafil etken maddeli hap, 5 cinsel içerikli damla, 9 cinsel içerikli sprey ve 10 cinsel içerikli krem ele geçirildi.

Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Son dakika: Yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı
Son dakika: Yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı
Son dakika: Yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Yasaklı cinsel içerikli ürün ticareti yapan zanlı yakalandı - Son Dakika


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