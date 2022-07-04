Çorum'da Cengiz Topel Caddesi'nde üzerinde Abdullah Partici ve Serdar Cömert'in bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.
Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika