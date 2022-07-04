Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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