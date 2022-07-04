Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti

04.07.2022 10:10
Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti

Çorum'da motosiklet üzerinde seyahat eden iki arkadaş, motosikletin kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarparak kaza yaptı. Şiddetli bir şekilde yola savurulan arkadaşlardan biri olay yerinde can verirken, diğeri de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da Cengiz Topel Caddesi'nde üzerinde Abdullah Partici ve Serdar Cömert'in bulunduğu motosiklet, kontrolden çıkıp, Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

2 ARKADAŞ YOLA SAVRULDU

Devrilen ve sürüklenen motosiklet üzerinde bulunan 2 arkadaş yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada Abdullah Partici olay yerinde, ağır yaralanan Serdar Cömert ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da yaşanan motosiklet kazasında korkunç son: Gençlerin biri olay yerinde diğeri hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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