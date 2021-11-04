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Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor - Son Dakika

Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor

04.11.2021 16:31
Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan kişiye bütün birikimini kaptıran yaşlı çift, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtan kişiye bütün birikimini kaptıran yaşlı çift, jandarma ve polisin ortak çalışmasıyla dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor.

İnal köyünde yaşayan Emin (79) ve Fatma (80) Cıbır çifti, HES yapımı için istimlak edilen arazilerinin karşılığında aldıkları parayla altın satın aldı.

Cıbır çifti bir süre önce, istimlak bedelinin yanı sıra yetiştirdikleri büyükbaş hayvanların satışından sağladıkları 300 bin lirayı aşkın birikimlerinin tamamını, telefonda kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.

Dolandırıldıklarını anlayan çiftin şikayeti üzerine, polis ve jandarmanın titiz çalışmasıyla otobüsle Çorum'dan Niğde'ye gittiği tespit edilen zanlı B.D, Niğde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı. Çorum'a getirilen zanlı 29 Ekim'de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Cıbır ailesinin kızları Yeter Cıbır, AA muhabirine, kendisini savcı olarak tanıtan kişiye evdeki para ve altınları torbayla teslim ettiklerini, zanlının yakalanmasından ise büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeter Cıbır, nasıl dolandırıldıklarını ise şöyle anlattı:

"Kendini savcı olarak tanıtan kişi evimizi arayıp, babamın kimlik kartının kaybolduğunu, maaşının başkası tarafından çekildiğini, çeken kişiyi yakaladıklarını, bu nedenle jandarmanın evde arama yapacağını söyledi. Sonra eve biri gelip kendini jandarma olarak tanıttı ve evde arama yaptı. Daha sonra savcı olduğunu söyleyen kişi geldi. Savcı olduğunu söyleyen kişi torbayla getirdiğim para ve altınları sayarken tutanak tuttu. Sonra parayı sayamadığını söyleyip, dışarıda jandarmanın sayabileceğini söyledi ve çıktı. Kişinin savcı olduğuna ikna olduğum için daha önce hayvan satışında birinin bizi dolandırdığını anlatıp, yardım istedim. O da telefon görüşmeleri yaptı ve paramızı kurtardığını söyledi. Bütün paraları bize verdiği evrakla gidip adli emanetten alabileceğimizi söyledi."

Dolandırıcının evden çıkarken "Siz dışarı çıkmayın, dışarıda gizli kameralar var." dediğini aktaran Cıbır, peşinden çıktıklarında zanlıyı bulamadıklarını kaydetti.

Ailenin damadı Urfa Demir ise adli emanetten parayı alabileceklerinin söylenmesi üzerine Osmancık Adliyesi'ne gittiğini belirterek, "Savcının odasına girdim, durumu anlattım. Savcı dolandırıldığımızı söyleyip, karakola yönlendirdi. Böylece dolandırıldığımızı anladık. Jandarma peşlerine düştü ve sonra yakaladıklarını söylediler. Ancak ne kadar paramızın olduğunu bilmiyoruz. Torbayla getirip teslim etmişler adama." diye konuştu.

Emin Cıbır da dolandırıcının yakalanmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman devletimizin yanındayız. Adamları yakalamış, paramızı buluyor devlet." ifadesini kullandı.

Öte yandan, soruşturmanın sürdüğü, Cıbır ailesinin dolandırılan parasının net miktarının belirlenmesinin ardından aileye paranın teslim edileceği öğrenildi.

Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor
Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor

Osmancık, Jandarma, Savcı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da yaşlı çift bütün birikimlerini kaptırdıkları dolandırıcının yakalanmasının sevincini yaşıyor - Son Dakika
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