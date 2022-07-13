Son dakika haberi: Yaşlı kişi sokakta ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yaşlı kişi sokakta ölü bulundu

13.07.2022 17:12

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir adam, sokakta ölü bulundu.

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşlı bir adam, sokakta ölü bulundu.

Güllük köyünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 83 yaşındaki Ramazan Gül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İlk belirlemelere göre vücudunda kesici veya delici alet izine rastlanmayan Gül'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Yaşlı kişi sokakta ölü bulundu - Son Dakika

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