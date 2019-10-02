Çorum'da, 145 okul ve 225 yaya geçidinde etkinlik düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, Albayrak Caddesi'ndeki Albayrak İlkokulunun önünde düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte uygulama yaptı.

Öğrencilerin trafik polislerinin yardımıyla yönettiği trafik akışında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Çiftçi, sürücüleri yayaların geçiş üstünlüğüne karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, programın ardından yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığının 2019 yılını "yaya öncelikli yıl" ilan ettiğini hatırlattı.

Çorum'da 2019 yılında meydana gelen 996 kazanın 165'inin yayaya karşı gerçekleştiğini belirten Çiftçi, kazaların önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yaya geçidi nöbeti tutulduğunu dile getiren Çiftçi, "Trafikte yayaların öncelikli olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Yaya güvenliğini daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Etkinlik kapsamında ilimizde 145 okul, 225 yaya geçidinde 760 personelin katılımıyla uygulama başladı. İnşallah uygulamayla birlikte ümit ediyoruz ki yaya konusunda bir farkındalık oluşur. Bu tür uygulamalarımız süreç içinde devam edecek." dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.