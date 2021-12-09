Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam, hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta Y.B'nin (78) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Gazi Caddesi Vergi Dairesi önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Avcı'ya (83) çarptı.
Ağır yaralanan Avcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından araç sürücüsü Y.B, polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çorum'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika