Çorum'da yeni adli yıl açılışı - Son Dakika

Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaşar, mesajında, Kovid-19 salgını dolayısıyla yeni adli yıla törensiz girdiklerini belirtti.

"İnsanlığın en büyük tehdidi virüsler, en etkili kurtarıcısı ise yapay zeka olacaktır." ifadelerini kullanan Yaşar, mesajında şunları kaydetti:

"Virüs ve yapay zeka çağı bu konuya bilinçli bir şekilde yaklaşanlara büyük fırsatlar sunmaktadır. Türkiye'nin başarılı olabilmesi, hakim savcı, avukat ve diğer unsurları ile yargı gücüne ve yargı ile ilgili devlet kurumlarının sorumluluk bilinciyle hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Yargının tüm organ ve unsurları hem mevcut görevlerini yerine getirebilmek hem de yeniçağın fırsatlarını yakalayabilmek için yenilikçi olmak zorundadır. Yargı, toplumda uzlaşma ve iş birliğini geliştirerek refahı artırmak için vardır. İyi işlemeyen yargı, tehlikeli bir virüs gibidir. Hukuk devletinin bütün çarklarının işletilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalıdır."