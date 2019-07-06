Son Dakika Haberleri: "Çorum'da yeni bir şehir doğuyor"
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"Çorum'da yeni bir şehir doğuyor"

1 saat önce

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kent merkezindeki eski yerleşim alanlarının barındığı üç mahallede yol ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini belirterek, "Çorum'da adeta yeni bir şehir doğuyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kent merkezindeki eski yerleşim alanlarının barındığı üç mahallede yol ve altyapı çalışmalarına ağırlık verildiğini belirterek, "Çorum'da adeta yeni bir şehir doğuyor." dedi.
Aşgın, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince genişliği 10 metreden 30 metreye çıkartılan Çöplü Caddesi'nde yürütülen asfalt çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Çorum'un her geçen yıl büyüyüp geliştiğinin altını çizen Aşgın, "Dolayısıyla şehrin büyümesine bağlı olarak yeni yollar, caddeler, bulvarlar açılması zorunlu hale geliyor. Çorum'un en eski yerleşim yerleri olan Çepni, Çöplü ve Kunduzhan mahallelerini adeta yeniden inşa ediyoruz. Bu bölgelerde yaptığımız yeni yollar ile yeni yaşam alanları oluşuyor. Çorum'da adeta yeni bir şehir doğuyor. Yeni imar planına göre 1 sosyal kültürel tesis alanı, 1 cami alanı, 1 eğitim tesis alanı işaretli. Bunların dışında 4 de büyük park, 1 küçük park var. 30 metre genişliğindeki Çöplü Caddesi'nin yanında bir de çok katlı otopark var." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:12 Kaynak: AA
Fen İşleri Müdürlüğü, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel
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