"Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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"Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi

23.03.2022 15:23

Çorum'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların topluma uyum sürecini artırmayı hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Çorum'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların topluma uyum sürecini artırmayı hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) destekleriyle kentteki bir otelde düzenlenen programa, Çorum Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz ile IOM Proje Yetkilisi Melis Kurucu ve kentte yaşayan çok sayıda yabancı uyruklu kişi katıldı.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Türkiye'de yaşayan 84 milyon vatandaşın, 5 milyona yakın misafirle gayet uyumlu şekilde yaşadığını ifade etti.

Uyum buluşmalarında sorunları doğrudan, yaşayanlardan dinleme fırsatı bulduklarını belirten Orhan, "Sorunlarınıza hemen burada, en kısa sürede çözüm bulmak için, sizleri rahat ettirip, Türkiye'ye entegre olmanızı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Seçkin Yılmaz, Türkiye'nin, tarih boyunca göç yollarının kesiştiği, zengin bir coğrafyada yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin 193 milletten yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yaptığını söyleyen Yılmaz, "Dili, dini, ırkı, etnik kökeni farklı olan insanlar, Anadolu topraklarına, ülkemize gelmektedir ve aynı zamanda ülkemize sosyal uyum ve ekonomik açıdan katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Göçün en önemli konularından birinin uyum olduğunun altını çizen Yılmaz, yabancıların kendilerine tanınan haklarından bilgi sahibi olmaları ve bu haklardan faydalanabilmeleri için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

IOM Proje Yetkilisi Melis Kurucu da Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen "Yerelde Uyum Buluşmaları" toplantısının 42'ncisini Çorum'da düzenlediklerini aktardı.

Buluşmayı 81 ile yaymayı hedeflediklerini belirten Kurucu, "Buluşmalarda kurum temsilcilerimizle misafirlerimizi bir araya getirerek, Türkiye'de yaşanan süre boyunca erişebileceğiniz hak ve hizmetlerin yanı sıra yerine getirmekle mükellef olduğunuz yükümlülükler hakkında sizleri bilgilendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi Başkanlığı Göç Uzmanı İsmail Aslan da toplantıda Türkiye'de yaşayan yabancılar arasındaki uyumun önemi, ikamet, sosyal yardımlar, kendilerine sunulan hak ve hizmetlere ilişkin bilgileri içeren "Göç ve Uyum" konulu sunum yaptı.

Göl İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Büyüksün Türkiye", "Tanısan sen de seversin" isimli videoların izletildiği toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İl Sağlık Müdürlüğünce yabancılara yönelik verilen hizmetler hakkında sunumlar yapıldı.

Kurum temsilcileri, sunumların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıdaki konuşma ve sunumlar, tercüman aracılığıyla katılımcılara aktarıldı.

Yerelde Uyum Buluşmaları programı gerçekleştirildi
Yerelde Uyum Buluşmaları programı gerçekleştirildi
Yerelde Uyum Buluşmaları programı gerçekleştirildi

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Kaynak: AA

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