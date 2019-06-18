Çorum'da yıldırım isabet eden yaşlı adam öldü
1 saat önce
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çorum
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:04 Kaynak: AA
'un Osmancık
ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aydın
köyü Seki Mahallesi'nde ot biçerken yağmura yakalanan Ahmet Karakaş
(79), sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.
Karakaş, ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Vatandaşlar tarafından bulunan Ahmet Karakaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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