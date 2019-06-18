Son Dakika Haberleri: Çorum'da yıldırım isabet eden yaşlı adam öldü
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Çorum'da yıldırım isabet eden yaşlı adam öldü

1 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da yıldırım isabet eden yaşlı adam öldü, System.String[]
Çorum'un Osmancık ilçesinde, yıldırım isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aydın köyü Seki Mahallesi'nde ot biçerken yağmura yakalanan Ahmet Karakaş (79), sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı.
Karakaş, ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Vatandaşlar tarafından bulunan Ahmet Karakaş'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:04 Kaynak: AA
Aydın, Ahmet Karakaş, Osmancık, Çorum, Güncel
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