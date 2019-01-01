Son Dakika Haberleri: Çorum'da Yılın İlk Bebeği Asel Bebek Oldu

Çorum'da Yılın İlk Bebeği Asel Bebek Oldu

1 saat önce

Çorum'da yılın ilk bebeği Asel bebek olduÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Çorum'da yılın ilk bebeği Asel bebek oldu

ÇORUM'da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin dünyaya gelen kız bebeğine Asel ismi verildi.

Çorum'da, Bilge-Mesut Abdal çiftinin ikinci çocukları saat 00.01'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi de Çorum Valisi Mustafa Çiftci oldu. Hasatnenin doğum servisinde Abdal çiftini ziyaret eden Vali Çiftçi, bebeğe çeyrek altın taktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:59 Kaynak: DHA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel
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