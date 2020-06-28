Çorum'da YKS heyecanı - Son Dakika

Çorum'da YKS heyecanı

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturumu başladı.

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ikinci oturumu başladı.

Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
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41 binada gerçekleştirilen sınava toplam 11bin 774 aday yer döktü. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için sınava giren öğrenciler korona virüs tedbirleri kapsamında okullara alındı.

Bina girişindeki görevlilerce öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler içeri girmeden bina girişine konulan dezenfektanla ellerini temizledi. Yetkililerin sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardığı öğrenciler, polis kontrolünden geçtikten sonra binaya alındı. Okul bahçesine alınmayan veliler sınav başlamadan görevlilerce okul önlerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Öğrencilerin binaya alınmasının ardından velilerde çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekledi. - ÇORUM

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'da YKS heyecanı - Son Dakika

Son Dakika

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Son Dakika: YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi! Sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'a kadar devam edecek
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Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu
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