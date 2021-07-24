Çorum'da yol vermeme kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Çorum'da iki grup arasında yol vermeme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi silahla yaralandı.

S.A. (35) ve arkadaşı İ.E.S. (32) ile A.M.Ç (34) ve S.Y. (29) arasında Osmancık Caddesi'ndeki Osmancık üst geçidinde yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y, bir anda İ.E.S'nin belinden aldığı tabancayla ateş ederek S.A'yı bacağından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kavgaya karışan üç zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.