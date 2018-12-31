Son Dakika Haberleri: Çorum'da Yolcu Otobüslerine Kış Lastiği Denetimi

Çorum'da Yolcu Otobüslerine Kış Lastiği Denetimi

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Çorum'da Yolcu Otobüslerine Kış Lastiği Denetimi, System.String[]
Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin kara yoluyla birbirine bağlandığı Çorum'da, yılbaşında trafiğin yoğunlaşmasından dolayı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde yolcu otobüsleri kontrol edildi.

Durdurulan otobüslerde kış lastiği takılıp takılmadığı ve takılan lastiğin diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı dijital kumpas cihazıyla denetlendi.

Denetimde gerekli şartları taşıyan araçların sürücülerine kurallara uydukları için teşekkür edildi. Arka ışık donanımı çalışmadığı tespit edilen otobüsün geçişine ise izin verilmedi.

"Bütün yolcular kemer takmalı"


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Feyzullah Dursun, otobüs şoförlerini, yolcuların emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Sürücülerin alkol aldıktan sonra kesinlikle direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirten Dursun, ticari araçlar için kış lastiğinin 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olduğunu söyledi.

Dursun, "Denetimleri çok sıkı tutuyoruz. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 625 lira para cezası uyguluyoruz. Zinciri olmadan yola çıkan, kış lastiği takmayan, yolda kalıp trafiğin akışını bozan sürücüler para cezası ile karşı karşıya kalacak." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:34 Kaynak: AA

Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye, Çorum, Güncel
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