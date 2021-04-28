Çorum'da zabıta ekipleri pazarları denetledi - Son Dakika

Çorum'da Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Zabıta Müdürü Burhan Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerlerini denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tam kapanma öncesi yoğunluk yaşanan pazar yerlerinde maske, mesafe, hijyen ve hayat eve sığar (HES) kodunun yanı sıra fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Denetimde vatandaşları salgınla mücadele kurallarına uymaya davet eden zabıta ekipleri, esnafı ise ürünlere fiyat etiketi koymaları konusunda uyardı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Şahin, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kendi sorumluluk alanlarındaki bölgelerde denetimleri artıracaklarını bildirdi.

Pazar yerlerini çok yönlü denetlediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Çürük ve bozulmuş gıdaların satılıp satılmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyoruz. Ekiplerimizle bu konuda çok hassas davranıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren her konuda denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

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