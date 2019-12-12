Çorum'da zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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Çorum'da zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni gelişme

6 saat önce

Çorum'un Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili valilik yeni bir açıklama yaptı.

Çorum'da zehirlenen öğrencilerle ilgili yeni gelişme, System.String[]

Çorum'un Osmancık ilçesinde 103 öğrencinin zehirlendiği olayla ilgili valilik yeni bir açıklama yaptı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, Osmancık ilçesindeki Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda kalan 103 öğrencinin bu sabah saat 05.40 sularında doğalgaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirtilerek, "Şu an itibarı ile zehirlenmeye maruz kalan 103 öğrencimizden 52 öğrencimiz Osmancık Devlet Hastanesinde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum merkeze sevk edilmiş olup, 8 öğrencimizin Çorum Özel Hastanesinde tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. 13 öğrencimizin ise Çorum Özel Elitpark Hastanesinde tedavileri halen devam etmektedir. Geriye kalan 30 öğrencimiz ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. 25 öğrencimizin ise takibine devam edilmektedir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

(Muhammed Muttalip Yalçın/İHA)

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:20 Kaynak: İHA
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