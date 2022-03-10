Çorum'da zihinsel engelli genç komşusunu tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
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Çorum'da zihinsel engelli genç komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

10.03.2022 22:04
Çorum'da zihinsel engelli genç komşusunu tüfekle vurarak öldürdü

Çorum'da cami çıkışı komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen akli dengesi yerinde olmayan kişi gözaltına alındı.

Çorum'da cami çıkışı komşusunu tüfekle vurarak öldürdüğü ileri sürülen akli dengesi yerinde olmayan kişi gözaltına alındı.

Hankozlu köyünde yaşayan zihinsel engelli O.G (26), aynı köyde birlikte yaşadığı komşusu Yılmaz Gökkaya'yı (48) henüz bilinmeyen bir nedenle cami çıkışı ruhsatsız tüfekle ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gökkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

O.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Jandarma, Engelli, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da zihinsel engelli genç komşusunu tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


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