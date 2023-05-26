Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı

Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı

26.05.2023 16:09

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde zincirini koparan saldırgan köpek, yan evde yaşayan 69 yaşındaki kadına saldırdı. Yüzünden ve bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak Çorum'dan gelen bir haber ise endişe yarattı.

YÜZÜ VE BACAĞINDAN YARALANDI

Eskiçeltek köyünde Sevim A. (69), komşusuna ait köpeğin zincirini kopartarak saldırması sonucu yaralandı. Yüzü ve bacağından yaralanan kadın, ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevim A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TEPKİ ÇEKTİ

Korkunç olay sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar başıboş köpek sorununa bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Köpek saldırısına uğrayan 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı Köpek saldırısına uğrayan 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı

Sokak Köpeği, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Davutoğlu'ndan kriz çıkaracak sözler: 3'lü ittifak kuralım diye çok ısrar ettim, anlamadılar
16:09 Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı 6,1 büyüklüğündeki depreme yakalandı
16:03 Köpek saldırısına uğrayan 69 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı
15:54 Kim Min-Jae, Manchester United forması giymek için gün sayıyor
15:36 Isparta'da yeni doğum yapan kedi, 4 ayağı kesilerek öldürüldü
15:25 HÜDA PAR'dan, gençlik kollarının dövmeli genç kızı hedef aldığı iddiasına yalanlama: Hukuk önünde hesaplaşacağız
15:11 Bursaspor forması da giyen 37 yaşındaki kaleci Scott Carson, Manchester City ile nikah tazeledi
15:08 101 yaşında vefat eden Bozkurt İlham Gencer toprağa verildi
14:47 HDP'li Buldan, Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolü tanımadı
14:43 Ünlü şarkıcı İzel'in annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 16:42:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da zincirini koparan köpek, yaşlı kadına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement