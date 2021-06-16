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Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika

Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı

16.06.2021 19:54
Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı, System.String[]

Çorum'da bir ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Çorum'da bir ambulans ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayat Gediği mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LET 84 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bu sırada olay yerinden geçen 112 Acil Sağlık ekipleri yardım için olay yerinde durdu. Sürücünün otomobili yol kenarına almaya çalıştığı sırada kazayı son anda fark eden 06 BJG 741 otomobil sürücüsü Cahit Varlı manevra yapmasına rağmen zeminin kaygan olması nedeniyle ambulansa arkadan çarptı. Kazada ambulansta bulunan sağlık çalışanları Azra Sümeyra D. ve Şeyma İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka bir ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı
Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı
Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı
Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı

Otomobil, Ambulans, Çorum, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da zincirleme kaza: 2 sağlık çalışanı yaralandı - Son Dakika


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