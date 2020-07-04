Çorum'daki aslan iddiaları asılsız çıktı - Son Dakika

Çorum'daki aslan iddiaları asılsız çıktı

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde aslan görüldüğü iddiaları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla tilki, çakal ve domuz gibi yaban hayvanları görüntülendi.

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde aslan görüldüğü iddiaları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla tilki, çakal ve domuz gibi yaban hayvanları görüntülendi.

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Geçen ay köydeki bir çobanın bölgede aslan gördüğü iddiaları üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce çalışma başlatılmış, bölgeye fotokapanlar yerleştirilmişti. Yapılan çalışmalar sonucu bölgede bugüne kadar aslanla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmazken iddialar da asılsız çıktı. Fotokapanlara ise tilki, çakal ve domuz görüntüleri yansıdı.


Bölgede bugüne kadar kayıp hayvan başvurusu yapılmamış


Öte yandan, iddialar üzerine güvenlik güçleri ve kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalar sonucu son yıllarda Aşağı Emirhalil köyü başta olmak üzere bölgedeki diğer köylerden bugüne kadar herhangi bir hayvan kayıp başvurusu yapılmadığının ortaya çıktığı öğrenildi. Ayrıca aslan olduğu iddia edilen ve sosyal medyada da yankı uyandıran fotoğrafın orijinali bulunmazken, mevcut fotoğraf üzerinde uzmanların yaptığı incelemelerde de fotoşop uygulandığı tespit edildi.


Uzmanlar da sert tepki göstermişti


Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanla ilgili konunun uzmanları da sert tepki göstermişti. Anadolu topraklarında 14. yüzyıldan bugüne aslan popülasyonun bulunmadığına dikkat çeken uzmanlar, doğadaki yaban hayvanlarının yavrulama döneminde insanların silahlı bir şekilde sürek avına çıkmış gibi kamuoyuna yansıyan görüntülere tepki gçstermişti. Yaban hayatı ile ilgili yıllarca çalışmalar yapılan Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt, "Yıllardır doğada araştırmalar yapan bir yaban hayatı uzmanı olarak özellikle haberi yapanlardan istirham ediyorum. Lütfen haber yaparken bilen insanlara danışın ki Türkiye'de mevcut yaban hayatı zarar görmesin. Son zamanlarda televizyonlarda yapılan haberlerde, örneğin Çorum'da aslanın görülmesi gibi. Burada bir aslanın görülmesinin tek ihtimali var o da aslanın psikiyatri kliniğinden kaçmış olması gerekir. Görülen o ki bu durum devam edecek gibi. Bunun sonucunda en büyük zararı yaban hayatı görüyor. Çünkü elinde bir sürü silahlar ve kameralarla insanlar aslan arama peşine düşmüş durumdalar. Bu da orada yaban hayatının rahatsız edilmesi durumu söz konusu. Tabii ki buna bağlı olarak da birileri maymun görüyor, birileri yılanlar görmeye başladı. Bu sadece birilerinin can sıkıntısından uydurdukları haberlerden başka bir şey değil. Çorum'da aslan görülme ihtimali sıfır, hatta eksi. Haber yapılmadan önce de lütfen bilgisi olan insanlarla değerlendirme yaptıktan sonra haber yapılsın" sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu. - ÇORUM

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bayat, Yaban, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorum'daki aslan iddiaları asılsız çıktı - Son Dakika

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