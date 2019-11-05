Son Dakika Haberleri: Çorum'daki cinayet zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Çorum'daki cinayet zanlısı tutuklandı

Çorum'daki cinayet zanlısı tutuklandı

7 saat önce

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Çorum'daki cinayet zanlısı tutuklandı, System.String[]

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Tartıştığı Bekir Bozkurt'u (30) silahla öldürdüğü, Erkan A'yı (29) da yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Hasan Ö'nün (38) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İddiaya göre, 3 Kasım'da Çomar Barajı'ndaki mesire alanında piknik yapan Bozkurt ve Erkan A. ile tartışan Hasan Ö. tabancayla ateş etmiş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bozkurt kurtarılamamıştı.

Olayın ardından aracıyla kaçan zanlı, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı.

Bu arada Erkan A'nın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hitit Üniversitesi, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:58 Kaynak: AA
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