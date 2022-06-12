Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, köydeki evlerde maddi hasar oluştu.

Çorum 'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Güpegündüz yaşanan gasp olayı dehşeti düşürdü... Herkesin önünde yatırıp gasp etmeye çalıştı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum'daki hortum dehşeti kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.