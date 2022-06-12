Çorum'daki hortum dehşeti kamerada - Son Dakika
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Çorum'daki hortum dehşeti kamerada

12.06.2022 21:43

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Çorum'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın ardından hortum oluştu.

Merkeze bağlı Kavacık köyünde hortum felaketi yaşandı. Hortum nedeniyle savaş alanına dönen köyde evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortum anında yaşananlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde arazide ortaya çıkan hortumun evlerin çatısını uçurduğu görülüyor.

Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması yüreklere su serperken, köydeki evlerde maddi hasar oluştu.

(Muhammed Muttalip Yalçın - Bülent Özkaleli/İHA)

Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada
Çorum'daki hortum dehşeti kamerada

YORUMLAR
500
Güpegündüz yaşanan gasp olayı dehşeti düşürdü... Herkesin önünde yatırıp gasp etmeye çalıştı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı Güpegündüz yaşanan gasp olayı dehşeti düşürdü... Herkesin önünde yatırıp gasp etmeye çalıştı, yaşanan o anlar kameraya böyle yansıdı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'daki hortum dehşeti kamerada - Son Dakika

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