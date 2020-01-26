Çorum'daki huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'daki huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Çorum'daki huzur ve güven uygulaması

6 saat önce

Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması sona erdi.

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Çorum'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulaması sona erdi.


Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 410 polisin katılımıyla farklı aralıklarla gerçekleştirilen uygulamada kiralık evler ve araç firmaları, park bahçeler, umama açık yerler, metruk binalar, özel öğrenci barınma evleri ve otogar çevresi denetlendi.


İl genelinde 116 ekibin eş zamanlı yaptığı uygulama 18 günübirlik ve kiralık ev, 30 kiralık araç firması, 17 özel öğrenci barınma yerleri, 316 umuma açık yer, park ve bahçe ile 173 metruk bina kontrol edildi.


Denetimlerde 3 bin 418 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 24 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı. Uygulamada 1 aranan şahıs yakalanırken, kontrol edilen 471 araçtan 3'ü trafikten men edildi, 15 araca 10 bin 755 TL toplam para cezası uygulandı. Denetimlerde başka bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - ÇORUM

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:42 Kaynak: İHA
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