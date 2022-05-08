Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı

08.05.2022 15:47
Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ramazan Erdoğan'ın kullandığı 19 LL 512 plakalı otomobil, Çorum- Yozgat kara yolu Boğaziçi Kavşağı'nda, Hayati Özata'nın kullandığı 55 PN 197 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tokat- Ankara kara yolunun Alaca ilçesi Çopraşık köyü mevkisinde, Hasan Şam'ın kullandığı 06 VJ 047 plakalı otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Ayşegül, Zeynep ve Ahmet Şam yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı
Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı
Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı
Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'daki iki kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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