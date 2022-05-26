Çorum'daki kazada 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

H.G'nin kullandığı 19 LD 303 plakalı otomobil ile A.Ö. idaresindeki 07 DAA 68 plakalı otomobil, Çorum Ortaköy kara yolu Çalıca köyü yol ayrımında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan E.G. ağır yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.