Çorum'daki Kiraz Üreticileri İhracata Hazırlanıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da yılda ortalama 3 bin 500 ton kiraz üretildiğini belirterek, çiftçilerin ürettikleri kirazı ihraç edebilmeleri için gerekli sertifikasyon çalışmalarının başladığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum'da yılda ortalama 3 bin 500 ton kiraz üretildiğini belirterek, çiftçilerin ürettikleri kirazı ihraç edebilmeleri için gerekli sertifikasyon çalışmalarının başladığını söyledi.



Sarı, Çorum'daki kiraz üreticilerine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen organik tarım bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kirazdaki en büyük sıkıntının pazarlama konusunda yaşandığını belirtti.



Çorum'da çiftçilerin yıllık ortalama 3 bin 500 ton kiraz üretimi gerçekleştirdiğini dile getiren Sarı, "İlimizde kiraz üretimi var ancak ihracat yapabilmemiz için diğer illerden farklı bir ürün ortaya koymalıyız. Bu da ancak organik tarımla mümkün olabilir." dedi.



Kiraz üretiminde organik tarımın yaygınlaşması için bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade eden Sarı, "Bir taraftan da çiftçilerimizin organik tarım sertifikalarını almaları için bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Süreç tamamlandığında çiftçilerimiz organik kriterlere göre ürettikleri kirazı yurt dışına gönderebilecek." diye konuştu.



Toplantıda, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Perihan Durna ve sertifikasyon şirketi temsilcisi Nurper Mortaş, çiftçilere sertifika süreci hakkında bilgi verdi.

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