Çorum'daki Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'daki Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatılacak - Son Dakika

Çorum'daki Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatılacak

7 saat önce

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da, yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerin yapımı dolayısıyla Kırkdilim-Laçin kara yolunun 1 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Çorum'daki Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatılacak, System.String[]

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da, yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerin yapımı dolayısıyla Kırkdilim- Laçin kara yolunun 1 Nisan-15 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlayan, aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce ihale edilen Çorum-Laçin İl Yolu Heyelanlı Kesim Kırkdilim Geçişi'ndeki T1 tüneli ve girişindeki imalatların yapılabilmesi için Kırkdilim-Laçin yolunda, 1 Nisan-15 Ekim 2020 tarihleri arasında geçişlerin çift yönlü olarak trafiğe kapatılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yolun trafiğe kapalı olduğu süreçte mevcut yola alternatif olarak trafik akışı Harmancık yol ayrımı- Çamlıca güzergahından sağlanacaktır. Ancak bu güzergahın fiziki ve geometrik durumu ağır tonajlı ve 10 metre ve daha fazla olan araçların geçişine uygun standartta olmadığından bu araçların, geçişlerini Çorum-Merzifon-Osmancık üzerinden yapmaları gerekmektedir."

- Tünel çalışmaları devam ediyor

Adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de, büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 10 kilometrelik yolda, uzunlukları 1409, 1197 ve 1578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.

Yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalarına geçen yıl ağustos ayında başlanan tünel inşaatlarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

1 Nisan, Laçin, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Isparta'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen servis sürücüsü tutuklandı
22:07 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN
22:02 Zeytinburnu'nda işyerinde yangın (1)
22:02 Belediye personeline acil durum ve afet eğitimi
22:01 ZEYTİNBURNU'NDA İŞYERİNDE YANGIN (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:09:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'daki Kırkdilim-Laçin kara yolu 6,5 ay trafiğe kapatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]