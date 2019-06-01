Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu
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Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül olduÇORUM - Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu
ÇORUM - Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ahşap ev tamamen yanarken, yangın köy camisine sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre; M.K. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler olayı itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bir anda büyüyerek yan tarafında bulunan F.K.'ya ait eve de sıçradı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak köy camisine sıçramasını son anda engelledi. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev tamamen yandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
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