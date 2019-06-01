Son Dakika Haberleri: Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu

6 dakika önce

Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül olduÇORUM - Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu
ÇORUM - Çorum'un Kargı İlçesine bağlı Alioğlu Köyü'nde akşam saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 ahşap ev tamamen yanarken, yangın köy camisine sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre; M.K. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler olayı itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Kargı Belediyesi itfaiyesi ve Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın bir anda büyüyerek yan tarafında bulunan F.K.'ya ait eve de sıçradı. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak köy camisine sıçramasını son anda engelledi. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken 2 ev tamamen yandı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin yapılan incelemenin ardından belirlenebileceği öğrenildi.
Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:35 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çorum Belediyesi koridorunda dilenci kadınların yaptığı "pes dedirtti Bayram tatilinin ilk gününde acı bilanço: 12 ölü, 83 yaralı İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 5 gözaltı Cani adam, bahçede odun kesen komşusunun kafasına taş atıp balta ile kemiklerini kırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 23:41:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'daki Köy yangını kontrol altına alındı: 2 ev kül oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]