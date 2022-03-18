Çorum'daki kuyumcu soygunu zanlıları adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 16 Mart'ta meydana gelmişti. Sungurlu'da faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına akşam saatlerinde gelen yüzleri maskeli 4 şahıstan 2'si pompalı tüfekle işyeri sahibini etkisiz hale getirirken, diğer 2 şahıs ise vitrinde bulunan yaklaşık 1.5-2 kilogram ağırlığında ziynet eşyası ve kasada bulunan 7-8 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı.

Kuyumcunun ihbarı ile olay yerine Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çorum Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahısların yakalanmaları için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda soygunu yapan şahıslar ve yardım alabilecekleri diğer şahıslar tespit edilirken, ortak bir operasyon ile olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 5 şüpheli şahıs ile olay öncesi ve sonrası birlikle hareket ettikleri tespit edilen 2 şüpheli şahıs saklandıkları yerde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki sorgulamalarında olayda kullandıktan 2 adet pompalı tüfek, 1 çift ayakkabı ve inşaat eldiveni ile 98 adet Lyrıca isimli Sentetik Ecza, para ve işyerinden gasp edilen çeşitli ebatlarda 37 adet altın bilezik ve 4 adet kol saati Sarıtepe Mezarlığında gömülü halde ele geçirilirken, şüpheliler emniyette ki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. - ÇORUM