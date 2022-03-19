Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama

19.03.2022 00:34
Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Mart'ta meydana gelmişti. Sungurlu'da faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına akşam saatlerinde gelen yüzleri maskeli 4 şahıstan 2'si pompalı tüfekle işyeri sahibini etkisiz hale getirirken, diğer 2 şahıs ise vitrinde bulunan yaklaşık 1.5-2 kilogram ağırlığında ziynet eşyası ve kasada bulunan 7-8 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu soyguna karışan 4 kişi ve onlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgulamalarında olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek, 1 çift ayakkabı ve inşaat eldiveni ile 98 adet Lyrıca isimli Sentetik Ecza, para ve işyerinden gasp edilen çeşitli ebatlarda 37 adet altın bilezik ve 4 adet kol saati Sarıtepe Mezarlığında gömülü halde ele geçirildi.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan O. K., H. K., A. Ü., B. S., K.U. ve U. C. E. tutuklanırken, T. K. serbest bırakıldı. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı Kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı Maskeli 7 hırsız, kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdü! Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı Maskeli 7 hırsız, kuyumcu soyup çaldıkları altınları mezara gömdü! Soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı

Sungurlu, Kuyumcu, Çorum, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
00:22 Erman Toroğlu'ndan yeni tarz! Sol kulağına küpe taktı, sosyal medyada yorum yağdı
00:11 Uzman Çavuş tarafından şiddet gördüğünü ileri sürmüştü! Güvenlik kamerası görüntüleri sonrası doktor hakkında soruşturma başlatıldı
00:07 ABD'den yeni teklif! S-400'ler Ukrayna'ya gönderildiği takdirde F-35 sevkiyatı başlayacak
00:01 Çaykur Rizespor-Trabzon maçı tüm dengeleri alt üst etti! Rekor kıl payı kaçtı
23:11 Anket sonuçlarında yeni gelişme! İYİ Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi atağa geçti
23:07 Fatih Karagümrük, sahasında Kayserispor'u 3-0 yendi! Emre goller performansıyla hayran bıraktı
22:50 Boşandığı eşini başından vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
22:42 Dün akşam gözaltına alınan Bulgaristan eski Başbakanı Borisov serbest bırakıldı
22:24 Nefes kesen mücadele! Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu
22:06 Ronaldo resmen ayrılıyor! Messi ile aynı takımda olması isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 00:43:55. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement