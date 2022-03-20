Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama - Son Dakika
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Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama

20.03.2022 00:57
Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan 7 zanlıdan 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Mart'ta meydana gelmişti. Sungurlu'da faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına akşam saatlerinde gelen yüzleri maskeli 4 şahıstan 2'si pompalı tüfekle işyeri sahibini etkisiz hale getirirken, diğer 2 şahıs ise vitrinde bulunan yaklaşık 1.5-2 kilogram ağırlığında ziynet eşyası ve kasada bulunan 7-8 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu soyguna karışan 4 kişi ve onlara yardım eden 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgulamalarında olayda kullanılan 2 adet pompalı tüfek, 1 çift ayakkabı ve inşaat eldiveni ile 98 adet Lyrıca isimli Sentetik Ecza, para ve işyerinden gasp edilen çeşitli ebatlarda 37 adet altın bilezik ve 4 adet kol saati Sarıtepe Mezarlığında gömülü halde ele geçirildi.

Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılardan O. K., H. K., A. Ü., B. S., K.U. ve U. C. E. tutuklanırken, T. K. serbest bırakıldı. - ÇORUM

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Sungurlu, Kuyumcu, Çorum, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama - Son Dakika
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