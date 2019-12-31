Çorum'daki leblebicilerde yılbaşı yoğunluğu esnafın yüzünü gürdürdü - Son Dakika

Türkiye'nin leblebi üretiminde en meşhur ili Çorum'daki leblebiciler, yılbaşı nedeniyle artan çerez tüketimi dolayısıyla yoğunluk yaşıyor.

Türk misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmez unsurları arasında bulunan, özel günler, bayramlar ve kutlamalarda da aranan gıda ürünlerinin başında yer alan çerez satışının yılbaşı nedeniyle artması, "leblebi diyarı" olarak bilinen Çorum'daki leblebicilerin yüzünü güldürdü.

Leblebi imalatının yanı sıra diğer kuru yemiş çeşitleriyle leblebi satışının yapıldığı 200'e yakın iş yerinin bulunduğu kentte esnaf, her yılbaşı öncesi hareketlenen satışlar dolayısıyla talebe cevap verebilmek için hazırlık yaptı.

Tuzlu, çıtır, beyaz, soslu-baharatlı, çikolatalı, şekerli, kaplamalı, ballı-susamlı, sade ve cips leblebi başta olmak üzere 40'a yakın çeşidi üretilen leblebi, şehir dışına çıkanlar tarafından hediyelik olarak da götürülüyor.

Yılbaşını evinde geçirecek vatandaşlar, 2019'un son gününde kuru yemiş ve leblebi satılan dükkanlarda çerez almak için yoğunluk oluşturdu.

"Satışlarımız yüzde 40-50 arttı"

Kentte üç kuşaktır leblebi imalatı yapan firmanın işletme müdürü Nevzat Demirpençe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru yemiş tüketiminin özellikle yılbaşı öncesi en üst seviyeye ulaştığını, yer fıstığı, leblebi ve çekirdek satışlarının ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Her yılbaşı öncesi satışların arttığına dikkati çeken Demirpençe, "Yılbaşının yaklaşmasıyla kuru yemiş tüketimi fazla oluyor. Şu anda işlerimiz ve satışlarımız güzel. Normal günlere kıyasla satışlarımız yüzde 40-50 arttı." dedi.

Yılbaşında satışlarına artmasına rağmen fiyatlara zam yapmadıklarını vurgulayan Demirpençe, şunları kaydetti:

"Leblebinin fiyatı iki yıldır aynı ama dışarıdan temin ettiğimiz bazı ürünlerde fiyat artışımız var mecburen. Bugün çok satış yapıyoruz diye fiyatlara zam yapmadık. Bu zaten etik olmaz. Çünkü yılbaşı tamamen kuru yemişe endeksli bir gün. Müşterilerimiz kuru yemiş alırken yanında en azından yarım kilogram leblebi alır. Bugün 15 dakikada bir sıcak leblebi, yarım saatte bir sıcak fıstık çıkıyor."

"En çok çikolatalı leblebi tüketiliyor"

Başka bir firmanın işletme müdürü Selamettin Ekici ise yılbaşında en çok çikolatalı leblebinin tüketildiğini dile getirerek, "Çikolatalıdan sonra tuzlu, biberli ve baharatlı leblebi tercih ediliyor. Her damak zevkine göre leblebi bulunduğu için vatandaşlar hemen hemen her üründen satın alıyor." diye konuştu.

Leblebiciden kuru yemiş alan İrfan Peker de yılbaşı gecesi için herhangi bir programı bulunmadığını, evinde televizyon seyredeceğini söyledi.

Ailesiyle eğlence programlarını izlerken çay ve kahvenin yanında çerez tükettiklerini belirten Peker, "Genelde kabuklu kuru yemiş almıyorum. Leblebinin yanında badem ve fındık tüketiyoruz." dedi.