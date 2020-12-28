Çorum'daki muhtar cinayetiyle ilgili aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Büyükerikli köyü muhtarı Nurettin Akay'ın (63), 31 Mayıs 2019'da evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili İskilip Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, failin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan özel ekip çalışmasını tamamladı.

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