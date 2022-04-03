Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Çorum'un Kargı ilçesinde anız ateşinin ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kargı ilçesinde dün akşam saatlerinde çiftçiler tarafından yakılan anız alevlerinin ormanlık alana sıçraması neticesinde çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Avşar ve Adadağı mevkilerinde etkili olan yangın alanında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan ormanlık alanın miktarının bölgede yapılacak olan hasar tespit çalışmasından sonra netlik kazanacağı, bölgede halen soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM