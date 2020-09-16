Çorum'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Çorum'un İskilip ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 80 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

İskilip ilçesine bağlı Aşağışeyhler köyünde bulunan ormanlık alanda dün bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İskilip Belediyesi, Çorum ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

"Yangın sonucu 80 hektar alan zarar gördü"

Olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yangına İskilip Orman Şefliği ekiplerinin tüm imkanlarıyla müdahale ederek yerleşim birimlerine sıçramasına engel olduğu ve herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Vali Çiftçi açıklamasında, "Yangının haber alınması ile birlikte İlçe Orman Şefliğimiz ve civar illerden gelen takviye ekiplerle 38 arazöz, 10 su tankeri, 2 iş makinesi ve 120 personelle 24 saate yakın devam eden mücadele sonucu yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın sonucu 60-80 hektar karaçam ormanı zarar görerek yer yer tahrip olmuştur. Yöre halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM