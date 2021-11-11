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"Rekortmen fidanlar" özenle büyütülüyor - Son Dakika

"Rekortmen fidanlar" özenle büyütülüyor

11.11.2021 11:08

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe nefes" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 2019 yılında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidan, Çorum Valiliğinin kontrolünde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince özenle büyütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Geleceğe nefes" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 2019 yılında, "Bir saatte en fazla fidan dikme" rekoru kırılan Çorum'da toprakla buluşturulan 303 bin 150 fidan, Çorum Valiliğinin kontrolünde Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince özenle büyütülüyor.

Fidan dikme rekoru kırıldığı için Guinness Ormanı adı verilen ormanların bakımı ve gelişimi, Çorum Orman İşletme Müdürlüğünce takip ediliyor. Düzenli aralıklarla bakımı yapılan fidanların boy verip "doğaya renk, geleceğe nefes" olması için yoğun çalışma yürütülüyor.

İlkbahar aylarında bakım kapsamında karaçam ve sedir fidanları ile tamamlama dikimi yapılan sahada, fidanların tutma başarısının artması ve daha iyi gelişim sağlanması amacıyla mayıs-ağustos aylarında fidanların yer aldığı teraslar otlardan arındırılıp çapalandı.

Tutmayan fidanların yerine yenileri dikildi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AA muhabirine, rekorun Çorum'da kırılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Yalnızca fidan dikmekle ve rekor kırmakla yetinmediklerini vurgulayan Çiftçi, "Orman İşletme Müdürlüğümüz fidanların bakımını yapıyor. Kuruyan fidanların yerine yenileri dikiliyor. Fidanlarımızı itinayla büyütüyorlar. Çünkü bu fidanların hem geleceğimize nefes hem de Türkiye'mize nefes olmasını arzu ediyoruz."dedi.

Türkiye'de ağaçlandırma seferberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başladığını hatırlatan Çiftçi, "Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz' diye bir sloganımız var. Dolayısıyla Çorumlu, dünya rekoruna imza atmakla bu slogan daha da anlam kazanmış oldu. Rekorun kırılmasında emeği geçen kişi ve kurumlara, bütün bu hizmetlerin altında imzası olan muhterem Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Çiftçi, 1 milyon 280 bin hektar yüzölçümüne sahip Çorum'un yüzde 38'ine karşılık gelen 475 bin hektarlık kısmının ormanlık alandan oluştuğuna dikkati çekerek, "İlimizde son 20 yılda 46 bin 733 hektarlık alanda ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapılmıştır. Bu alanlara yaklaşık 71 milyon fidan dikilmiştir. Bu şekilde son 20 yılda ilimizde orman varlığı yüzde 26,5 artmıştır." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise fidanların büyüdüğünü görmenin büyük mutluluk vesilesi olduğunu dile getirerek, "Rekorun bizim için anlamı büyük. Çorum, dünyanın ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı yer. Dolayısıyla şehrimiz kardeşlik ve barışın, coğrafi olarak dünyanın, bu rekorla da ağaç sevgisinin merkezi olan kadim bir şehir. Çorum olarak doğa sevgisi konusunda duyarlılık oluşturma adına böyle bir rekora sahip olmak, büyük bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

232 bin 647 fidanla Endonezya'ya ait "1 saat içinde en çok fidan dikme" rekorunun geliştirilmesi için Çorum'da yaklaşık 1,5 ay süren hummalı çalışma yürütülmüş, 11 Kasım 2019'da Celilkırı mevkisindeki 150 hektarlık alana Guinness yetkililerinin gözetiminde 3 bin kişilik ekiple 1 saat içinde 303 bin 150 fidan dikilmişti.

Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik heyetin de görev yaptığı rekor denemesinin ardından rekorun tescil belgesi, Orman Genel Müdürlüğünde düzenlenen törende Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye takdim edilmişti.

Rekortmen fidanlar özenle büyütülüyor
Rekortmen fidanlar özenle büyütülüyor
Rekortmen fidanlar özenle büyütülüyor
Rekortmen fidanlar özenle büyütülüyor

Orman İşletme Müdürlüğü, Çiftçi, Tarım, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Rekortmen fidanlar' özenle büyütülüyor - Son Dakika


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