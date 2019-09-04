Çorum'daki saat kulesinin kadranı bakıma alındı

Çorum'da, Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid döneminde Çorumlu Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından inşa ettirilen saat kulesinin kadranlarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Çorum Belediyesince yürütülen çalışma kapsamında, kulenin 4 yüzünde bulunan, Roma ve Latin rakamlarının yazılı olduğu kadranlar, sökülerek bakıma alındı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'un simgesi olan saat kulesinin kısa sürede yeniden zamanı göstermeye başlayacağını söyledi.

Tadilat için Anıtlar Yüksek Kurulundan gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Aşgın, "Ecdat yadigarı saat kulemiz, umuyorum ki daha uzun yıllar saati göstermeye devam edecek." dedi.

Aşgın, halk arasında "çan saati" olarak da anılan kulenin tarihçesine ilişkin, "Hasan Paşa, Çırağan Sarayı'na yapılan baskında Abdülhamid Han'ı indirmeye çalışanları sopa ile durdurmuş, devletimizi ve milletimizi büyük bir badireden kurtarmış bir paşamızdır. Çorumludur, kendisiyle gurur duyuyoruz. 1894'te saat kulesini Yedi Sekiz Hasan Paşa yaptırmıştır. Muazzam güzellikte bir kuledir." ifadelerini kullandı.

Çorum halkının saat kulesine sahip çıktığını belirten Aşgın, şunları kaydetti:

"Saat kulesi şehrimizin sembolüdür. Hemşehrilerimiz o kadar çok seviyorlar ki adaylığım sürecinde önemli problemler arasında bunu da bize ilettiler. Havaalanı gibi birkaç önemli yatırımın yanı sıra saat kulesinin kadranını da söylediler. Artık yasal prosedürü tamamladık ve kadranları değiştiriyoruz. Saat Kulemiz ile şehrimiz de güzelleşiyor. Zaman zaman tadilat ve tamirat görmüş. Biz de kısa sürede tarihi dokusuna uygun, insanların bakmadan geçemeyeceği güzellikle bir ışıklandırma yaptık."

Sarı renkli kesme kum taşından yapılan kulede, gövdeye, sekizgen kaideden Türk üçgeni motifli bir pabuçla geçiliyor. Üzeri kurşun kubbeyle örtülü kulenin dört yüzünde de saat kadranı bulunuyor.

Şerefesine, yuvarlak kemerli kapıdan 81 basamaklı merdivenle çıkılan kule 27,5 metre yüksekliğinde ve 3,9 metre çapındadır.