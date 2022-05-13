Çorum'daki silahlı saldırıda 1 tutuklama - Son Dakika
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Çorum'daki silahlı saldırıda 1 tutuklama

13.05.2022 19:07
Çorum'daki silahlı saldırıda 1 tutuklama

Çorum Sanayi Sitesi'nde önceki gece silahla bir kişiyi yaralayan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum Sanayi Sitesi'nde önceki gece silahla bir kişiyi yaralayan şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi 11. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. ile işyerlerinin önünde araç içerisinde oturan A.K., daha önceden husumetli olduğu Y.K. ve Ö.K. kardeşlerin silahlı saldırısına uğradı. A.K. ağır yaralanırken, arkadaşı E.T. ise dizinden hafif şekilde yaralandı. Silahlı saldırının ardından firar eden ve polis kovalamacası sonrası yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

YORUMLAR
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Çorum'da silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı Çorum'da silahlı saldırı: 1 ağır, 2 yaralı Çorum'da yakalanan zanlının otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında Çorum'da yakalanan zanlının otomobili çaldığı anlar güvenlik kamerasında

Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'daki silahlı saldırıda 1 tutuklama - Son Dakika


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