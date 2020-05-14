Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonu kamerada - Son Dakika
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Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonu kamerada

6 saat önce

ÇORUM'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı.

Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonu kamerada, System.String[]

ÇORUM'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklandı. Polis ekipleri operasyon anının görüntülerini paylaştı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 13 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ile 4 senet, 20 bin TL, 20 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı fırınlarda yapılan aramalarda ise suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B., O.Ş, A.Ç., F.T., O.Ş., N.E, A.K. ve H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü operasyon anının görüntülerini paylaştı.


Emniyet Müdürlüğü, Polis, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 04:03 Kaynak: DHA


Son Dakika

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