Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonunda 8 tutuklama

6 saat önce

ÇORUM'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u serbest kalırken, 8'i ise mahkemece tutuklandı.

Çorum'daki 'suç örgütü' operasyonunda 8 tutuklama, System.String[]

ÇORUM'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u serbest kalırken, 8'i ise mahkemece tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 13 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ile 4 senet, 20 bin TL, 20 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı fırınlarda yapılan aramalarda ise suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B., O.Ş, A.Ç., F.T., O.Ş., N.E, A.K. ve H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:22 Kaynak: DHA


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