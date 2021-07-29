Çorum'daki trafik kazası - Son Dakika

Çorum'da bir otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, Çorum- Sungurlu karayolu, Kalehisar köyü kavşağında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu'dan Çorum istikametine seyir halinde olan emekli polis memuru İsmail Naci Başer'in kullandığı 16 NB 998 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalışan Celal Öztürk (80) yönetimindeki 20 H 0283 plakalı traktör ile çarpışmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ortadan ikiye ayrılırken otomobil ise hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi, itfaiye kaza kırım ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü emekli polis memuru İsmail Naci Başer olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkartılan Havva Işık, Bilge Buse Başer (19), Gönül Şeker (45) ve traktör sürücüsü Celal Öztürk sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 75 yaşındaki Havva Işık ile 49 yaşındaki Gönül Şeker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM