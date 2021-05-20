Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü - Son Dakika

Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü

20.05.2021 21:49
Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü, System.String[]

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Nejdet Hasırcı yönetimindeki 19 TR 381 plakalı otomobil, ilçe girişinde park halindeki otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücünün cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil, Alaca, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'daki trafik kazasında araçtan fırlayan sürücü öldü - Son Dakika


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