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Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - TOKAT
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖÜKÜM: Cenazelerin camiye getirilmesi Cenaze yakınlarının taziyeleri kabulü Cenaze namazı Cenazelerin götürülmesi TOKAT - Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri Erbaa'da toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:37 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖÜKÜM:
Cenazelerin camiye getirilmesi
Cenaze yakınlarının taziyeleri kabulü
Cenaze namazı
Cenazelerin götürülmesi TOKAT - Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri Erbaa'da toprağa verildi.
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