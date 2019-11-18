Son Dakika Haberleri: Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - TOKAT
Son Dakika Güncel Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - TOKAT - Son Dakika

Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - TOKAT

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜM: Cenazelerin camiye getirilmesi Cenaze yakınlarının taziyeleri kabulü Cenaze namazı Cenazelerin götürülmesi TOKAT - Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri Erbaa'da toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖÜKÜM:

Cenazelerin camiye getirilmesi

Cenaze yakınlarının taziyeleri kabulü

Cenaze namazı

Cenazelerin götürülmesi TOKAT - Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Yunus ve Saliha Erer çiftinin cenazeleri Erbaa'da toprağa verildi.

Çorum'daki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri toprağa verildi - TOKAT

Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:37 Kaynak: AA
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