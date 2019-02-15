Son Dakika Haberleri: Çorum'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Daha Tutuklandı

Çorum'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Daha Tutuklandı

1 saat önce

Çorum'da narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'daki Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Daha Tutuklandı, System.String[]
Çorum'da narkotik polisinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde temini ve ticaretine karşı başlatılan çalışmalarda Kargı ilçe merkezli, il merkezi ve Osmancık ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i tutuklanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerle bağlantılı olarak İstanbul'dan uyuşturucu maddeleri Çorum'a getiren A.K. ve E.G.'nin Kargı ilçesine geldiklerini tespit eden polis, yeni bir operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 3 adet kırık vaziyette ectacy hap ele geçirildi. Şüphelilerin Sinop'un Boyabat ilçesindeki ikametlerinde yapılan aramalarda da 2 adet ectacy hap ve hassas terazi ele geçirildi. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlılar, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

Narkotik, Çorum, 3. Sayfa
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