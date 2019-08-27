Son Dakika Haberleri: Çorum'daki yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çorum'daki yangın

29 dakika önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2 evin yandığı Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyüne giderek incelemelerde bulundu.

Çorum'daki yangın, System.String[]

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2 evin yandığı Bayat ilçesine bağlı Kubbedin köyüne giderek incelemelerde bulundu.


Yangın hakkında köylülerden bilgi alan Vali Mustafa Çiftçi, evi yanan Hanife ve Aziz Aşçı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangınzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılacağını dile getiren Vali Çiftçi, incelemelerin ardından köyden ayrıldı.


Vali Çiftçi'ye İl Jandarma Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, AFAd İl Müdürü Elvan Kaya eşlik etti. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı
Kumlucalı esnaf, kibarlığa göre çay fiyatı belirledi Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı Ensar Vakfı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:16:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorum'daki yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]