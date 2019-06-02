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Çorum'daki yenileme seçimleri

20 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verildiği Çorum'daki 2 mahalle ve 8 köyde yenileme seçimleri yapıldı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verildiği Çorum'daki 2 mahalle ve 8 köyde yenileme seçimleri yapıldı.
Sungurlu ilçesinde seçimi kazanan adayların "seçilmeye engel mahkumiyetleri bulunduğu" gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilen Sunguroğlu ve Fevzipaşa mahalleleri ile 7 köy ve merkeze bağlı Büğet köyünde 31 Mart'taki seçimlerde muhtarlığı kazanan İsmail Akpınar ile azaların istifa etmesi nedeniyle yenilenmesine karar verilen seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.
Sungurlu'daki seçimler sonucunda, Sunguroğlu Mahallesi muhtarlığına Sedat Akay, Fevzipaşa Mahallesi muhtarlığına Erhan Yiğitoğlu, Dayıncık köyü muhtarlığına Dilaver Kürbüz, Yenihacılarhanı köyü muhtarlığına Enes Akkaş, Oğlaközü köyü muhtarlığına Engin Yollu, Küçükincesu köyü muhtarlığına Celal Çermeoğlu, Aşağıbeşpınar köyü muhtarlığına Erdal Bilim, Mahmatlı köyü muhtarlığına Sevda Gül Güleçyüz ve Kaledere köyü muhtarlığına Erol Kesekler seçildi.
Çorum merkeze bağlı Büğet köyünde yeniden yapılan seçimlerde de İsmail Akpınar ile Saffet Kışla muhtarlık için yarıştı. Toplam 300 seçmenin bulunduğu köydeki seçimlerde Saffet Kışla 162, İsmail Akpınar da 138 oy aldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:43 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu, Çorum, Güncel
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