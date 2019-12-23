Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika
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Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.


Sis nedeniyle Ankara- Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ÇORUM

Sungurlu, Samsun, Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
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