Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor - Son Dakika

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Çorum'daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
6 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:35 Kaynak: İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sis nedeniyle Ankara- Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor. - ÇORUM
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